News Barbara Dennerlein

Im Februar erscheint ihre neue CD " Best Of Blues: Trough The Years ". Hier geht es im weitesten Sinne um das Thema Blues. Eine Auswahl an Blues Titel ,die Barbara Dennerlein im Laufe ihrer Karriere bislang komponiert und solo oder mit verschiedenen Besetzungen eingespielt hat. Vorbestellung auf www.bebab.com Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Ihre News / Auftritte unter www.barbaradennerlein.com/de