Historische Ratsprotokolle Kiel online

Seit 1945 tritt monatlich die Ratsversammlung zusammen. Diese Arbeit der Stadtpolitik is Tagesordnung . Die Niederschriften der Ratsversammlung gehören zu den wichtigsten stadthistorischen Dokumenten der Kieler Zeitgeschichte. Mehr als 400 Sitzungen von 1845 bis 1999 sowie der Gemeinderate von 1934 bis 1945 sind im Online-Katalog des Kieler Stadtarchiv abrufbar . Rund 190.000 Seiten mussten dafür digitalisiert werden .Zugleich wurden Bände von einer Restaurierungsfirma entsäuert , um die Haltbarkeit des Papiers zu erhöhen. Die Protokolle der Ratsversammlung und Gemeinderäte aus 66 Jahren finden sich auf der Startseite des Online Kataloges des Stadtarchivs unter http://katalog-stadtarchiv.kiel.de - Die Protokolle dokumentieren die mühevolle Sacharbeit einer demokratischen Selbstverwaltung.. - Eine interessante Information aus Kultur und Geschichte der Stadt Kiel -für Kieler und ehemalige Kieler . Ob Schulplanung 1965 , mit Situation der Schlachthofbetriebe, mit der Betreuung von " Schlüsselkinder " ( 18. Februar 1965 ) - Verkehrssituation am Berliner Platz . Emotional die Diskussion beim Tagespunkt 6 -Staßenbenennungen: Die neu durch die Altstadt gezogene Verbindungsstraße sollte nach Otto Eggerstedt benannt werden. Dieser war als Sozialdemokrat Mitglied von Stadtverordnetenversammlung und im Reichstag während der Weimarer Republick und wurde 1933 von den Nationalsozialisten ermordet. So die Vielfalt an Themen. Niederschriften aus der Zeit des Nationalsozialismus von 1934 bis 1945. Alle Themen unter http://katalog-stadtarchiv.kiel.de - Weitere News aus Kiel unter www.kiel.de www.kieler-woche.de u. www.kiel-sailing-city.de