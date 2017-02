Jazz in Greifswald Gomringer /Scholz

Das www.deutschlandradio.de präsentiert Jazz in Greifswald www.jazzingreifswald.de mit Philipp Scholz u. Nora Gomringer. ( Scholz trommelt - Gomringer spricht u. PENG PENG PENG ) Nora Gomringer war die Bachmann Preisträgerin 2015 . Jazz Drummer Philipp Scholz gibt den Takt an , begleitet Gomringers wilden Wortritt , leitet , stört die Sprecherin und pointiert sie.Gemeinsam sorgen sie auf der Bühne für fatallyrschen Knall der Extraklasse am 17.02 im www.koeppenhaus.de