Trauer um Michael Naura (82)

Der Jazzpianist und www.mdr.de Jazzredakteur -geb. 19.8.1934 in Memel / Litauen , ist am 13.02. In Hollbüllhuus /Husum im Alter von 82 Jahren verstorben. https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Naura . Er kam als sechsjähriger nach Berlin , begann das Klavierspiel u. studierte später Philosophie u. Soziologie. 1955 begann er durch Wolfgang Schlüter mit dem Jazz und gründete in Hamburg ein Quintett. Auch erschien die erste LP. Ein Förderer war Rolf Liebermann u.dem NDR . Nach einem Kuraufenthalt 1963-1966 wurde er Jazzredakteur bis 1999 . Schrieb ein Hörspiel über Chet Baker. Mit dem Lyriker Peter Rühmkorf entstand das Thema " Jazz & Lyrik. 2002 realisierte er eine szenische Fantasie zu Chet Baker " Der lange Sturz " eine Art Hörspiel von Naura-Schlüter u. Herbert Joos . War Förderer des Jazz in Hamburg u. half Nachwuchsbands und war auf diversen Festivals Gast u. in der Hamburger Jazzszene. Viele Wegbegleiter u. Mitarbeiter des NDR trauern um den Jazzmusiker u.Redakteur.