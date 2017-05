Preisträger ECHO JAZZ 2017

Die Verleihung am 1.Juni auf dem Werftgelände von Blohm & Voss in Hamburg . Die Preisträger sind Anne-Lena Schnabel / Antonio Sanchez / Arne Jansen / Branford Marsalis Quartet / Charlie Hunter / Cuong Vu / Daniel Erdmann / Diego Pinera / Emile Parisien / Eva Kruse / Frederik Köster / Gregory Porter / Joachim Kühn Trio / Kenny Barron / Lars Danielsson / Lucia Cadotsch / Mario Neset & London Sinfonietta / Michael Wollny / Norah Jones / Vincent Peirani / Arne Reimer für American Jazz Heroes / E.S.T. Symphony Alle Informationen und Fotos der Preisträger sind auf der Seite www.echojazz.de Die Würdigung des Lebenswerk erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt , so www.musikindustrie.de Arne Reimers ( Fotograf & Autor wird für seinen Einsatz der Produktion " American Jazz Heroes " geehrt und das Projekt " E.S.T. Symphony " als Würdigung von Esbjörn Svensson ,dem Pianisten ,als einer der einflussreichsten Jazzbands der jüngeren Jazzgeschichte . Der www.ndr.de ist Medienpartner des www.echojazz.de seit 2013 .