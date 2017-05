Kieler-Woche 2017 mit News

Kieler-Woche 2017 News

Die ersten Infos des größten Sommerfestes im Norden vom 17. bis 25.Juni 2017 - ein Musikprogramm mit Höhepunkten . Auf der Hörn-Bühen werden Amy Mcdonald - Max Mutzke - Seven -Sammy Deluxe u. Manfred Mann`s Earth Band - Pohlmann United Four - Madsen Lukas Rieger auftreten . Veranstalter ist www.radiobob.de www.rsh.de und www.deltaradio.de - Ein ROCKCAMP an dem auch John Diva - D-A-D - Beautiy & The Beats ( Rockspezial ) - Motörizer - Tarfrock -The New Roses- Fischer-Z - Mambo Kurt auf der Bühne stehen.... - Die NDR -Bühne am Ostlokai wird mit der NDR-Big-Band ( mit Joca Perpignan u. Alon Yavnal u. Alon& Joca www.ndr.de/ndr2 u. www.ndr.de/wellenord mit Kultbands wie Max Giesinger - Tiffany ( mit Sängerin Hanne Pries - The Disco Boys - sowie Jazz Stars - Radio Doria mit Jan Josef Liefers - einem Open Air Kino -u. Public Viewings ( des Confederations Cup) u. weiteren Act `s den Oslokai zehn Tage zur Event-Location machen. Außerdem gibt es die Regattaergebnisse unter www.kieler-woche.de/livecenter dann das www.kieler-woche.tv u.eine Bilddatenbank . Das Kieler Woche Segel u Sommerfest unter www.facebook.com/KielerWoche www.facebook.com/KielerWocheSailing www.twitter.com/kiwooline - www.youtube.com/kiwooline u. www.instagram.com/kieler-woche Weitere Informationen unter www.kiel-sailing-city.de u. der Stadtseite - so Annette Wiese -Krukowska ( Pressesprecherin ) - Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfert - Martin Hülsmann ( RSH / delta radio - Radio Bob - u. Jan Bastick NDR 1 Welle Nord u. Ahmad Zirakbash ( kay city events ) die das Sommerevent vorstellten und wieder über 3 Mill. Besucher begrüßen werden. www.kiel.de