Sparkassen Arena Kiel -Konzerte 2017

Diverse Höhepunkte erwarten den Besucher in der Sparkassen Arena -Heimat des www.thw-handball.de So kommt DJ BOBO www.djbobo.ch CHRIS TALL - APASSIONATA www.apassionata.com oder Deutschland sucht den Superstar - Martin Grubinger www.shmf.de am 6.7. (SHMF K 13 ) - Die Karten für Konzerte oder den THW -Handball sind immer schnell vergriffen . Das Haus hat einen eigen Parkplatz u. Tiefgarage und bietet bis ca. 10.000 Besuchern ( je nach Veranstaltung Platz ) - Kassenöffnung : Mo. bis Fr. 9-18 Uhr / Sa. 9-13 Uhr oder 0431- 98 210 226 Alle Veranstaltungen unter www.sparkassen-arena-kiel.de -