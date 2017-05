Schiffe die den Kieler Hafen anlaufen

Täglich laufen Schiffe u. Kreuzfahrer www.kiel.de an und dann durch den Nord Ostsee Kanal in Richtung Hamburg oder in umgekehrter Richtung . Der bekannte Kieler Schiffsfotograf versucht diese einzufangen . mit Informationen unter www.shipspotting-kiel.de