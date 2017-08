Deutscher - Radiopreis 7. Sept.

In Hamburg wird am 7. Sept. der " Deutsche-Radiopreis " verliehen. Die ersten Nominierungen stehen fest. In einer Gala mit verschiedenen Künstlern , werden die Auszeichnungen verliehen. Informationen mit Fotos u. den Künstlern u. Nominierungen www.deutscher-radiopreis.de