Kiel - News

Jazz und weitere Veranstaltungen in dem www.kulturforum-kiel.de . In der www.kunsthalle-kiel.de werden im Wechsel verschiedene Künstler präsentiert . Der www.seniorenbeirat-kiel.de mit Informationen .. - - 2018 ( 14.- 18. Mai 2018) finden die " Special Olympics " in Kiel statt. ( Nationale Sommerspiele für Menschen mit geistiger Behinderung www.specialolympics.de . Z. Zt. wird in Kiel vom Bootshafen zum Kleinen Kiel der www.kleiner-kiel-kanal.de gebaut. Informationen zur Polizei unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/14626 - Weitere Veranstaltungen in der www.sparkassen-arena-kiel.de in der der www.thw-handball.de seine Spiele austrägt und als Veranstaltungshaus mit eigenem Parkplatz diverse Events veranstaltet . . Viele weitere Informationen unter www.kieler-woche.de die auch 2018 wieder über 3 Mill. anziehen wird - und der Stadtseite www.kiel.de