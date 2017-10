Kieler-Woche 2018

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier eröffnet die Kieler Woche 2018 am 16. Juni 2018. Der Bundes Bundespräsident wird in der kommenden Woche ( 5. u. 6.Okt. ) seinen Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein absolvieren und sich in das Goldene Buch der Landeshauptstatt eintragen. Die www.kieler-woche.de wird wieder zum größten Sommerfest des Nordens mit Bühnen des www.ndr.de u. www.rsh.de und über 3. Mill Besucher werden vom 16. bis 24. Juni 2018 das größte Sommerfest im Norden Europas und die größte Segelveranstaltung der Welt erleben. www.kieler-woche.de u. www.kiel.de