Gema würdigt Klaus Doldinger

Der Saxofonist - Komponist Klaus Doldinger (81 ) www.klaus-doldinger.com https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Doldinger wird für sein Lebenswerk geehrt und erhält am 15. März in www.berlin.de den Musikautorenpreis www.musikautorenpreis.de/ - https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Musikautorenpreis der www.gema.de ( Gesellschaft für musikalische Aufführungen u. mechanische Vervielfältigung) " er habe die Jazzszene geprägt als Komponist-Filmmusiker -Saxofonist " so die Jury.