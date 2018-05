Copenhagen Jazzfestival 6-15.Juli

Copenhagen Jazzfestival 6-15.July

Ganz Copenhagen wird zur Stadt des Jazz . https://de.wikipedia.org/wiki/Copenhagen - Die headliner : Rokia Tracore ( ML) - Seu Jorge (BRA ) - Carla Bley Trio ( US ) - Tim Berne ( US ) - Hailu Mergia ( ET ) - Brad Mehldau Trio ( US) - Malatu Astatke ( ET ) - Jeff Beck ( UK) - Charles Lloyd & Bill Frisell ( US) - Tank and the Bangas ( US) - Lee Fields & The Expressions ( US) - Richard Galliano ( FR) - Tomatito & Michel Camilo ( ES/DO) - Sons of Kemet ( UK ) - The Comet is Coming (UK ) - Hermeto Pascoal ( BRA)- Melody Gardot (US ) - Kurt Elling ( US ) - Tower of Power ( US ) - Pharoah Sanders (US-SOLD OUT ) and The Roots ( US -SOLD OUT ) An 10 Tagen über 1200 Concerte. Zusätzlich spielen in der ganzen Stadt Bands -wie am Nyhavn - im Tivoly - u. anderen Orten in der Fußgängerzone . Infos unter www.facebook.com/cphjazzfestival/ u. www.kunst.dk - www.kk.dk - www.frederiksberg.dk - www.arthurhotels.dk - www.billetlugen.dk Anfahrten über Flensburg ( Autobahn ) oder mit der Fähre Puttgarden . Scharfe Kotrollen für PKWs u. Alkohol ist teuer . Alles unter www.jazz.dk