Konzerthaus Sparkassen Arena Kiel

Es ist die Heimat des www.thw-handball.de und eines der bekanntesten Konzert und Veranstaltungshäuser im Norden. Bietet ca 10.000 Besuchern Platz und am Haus ein großer Parkplatz. Im Juni ( 15/16.06) u. (22/23.06) findet die Kieler Woche Party statt , während der www.kieler-woche.de , dem größten Sommerfest im Norden vom 16. bis 24.Juni , welche vom Bundespräsidenten eröffnet wird und 3 Mill. Gäste erwartet werden. Vorher am 30.Mai findet die IT u. Kommunikationsmesse www.innoit-kiel.de statt ( Anmeldung erforderlich Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) Karten für Veranstaltungen unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. oder tel. 0431-- 98 210 226 Alle Veranstaltungen unter www.sparkassen-arena-kiel.de