Jazz-Drummer Jon Hiseman verstorben

Im Alter von 73 Jahren ist nach längerer Krankheit der britische Jazz -Schlagzeuger am 12.06.2018 verstorben https://de.wikipedia.org/wiki/Jon_Hiseman Der Drummer - Componist und Bandleader - geb. 21.06.1944 in London ,zählte zu den genialen Schlagzeugern ,durch seine spezielle Spielweise ,im Jazz u. der Rockszene. Er begann als Kind mit Klavier und Geigenunterricht und wurde 1966 Profimusiker . Philip John Hiseman spielte in verschiedenen Gruppen u. gründete 1968 die Rockgruppe Colosseum.